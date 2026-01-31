Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала Елена Рыбакина
время публикации: 31 января 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 13:11
Елена Рыбакина (Казахстан) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.
В финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:4, 4:6, 6:4.
Финал продолжался 139 минут.
Елена Рыбакина во второй раз выиграла турнир "Большого шлема", В 2022 году она стала победительницей Уимблдона.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2026