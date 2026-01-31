x
Спорт

Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала Елена Рыбакина

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 31 января 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 13:11
Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала Елена Рыбакина
AP Photo/Mark Baker

Елена Рыбакина (Казахстан) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

В финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:4, 4:6, 6:4.

Финал продолжался 139 минут.

Елена Рыбакина во второй раз выиграла турнир "Большого шлема", В 2022 году она стала победительницей Уимблдона.

Спорт
