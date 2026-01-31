x
31 января 2026
|
последняя новость: 09:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 января 2026
|
31 января 2026
|
последняя новость: 09:57
31 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Элизе Мертенс и Чжан Шуай - победительницы Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 31 января 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 09:32
Элизе Мертенс и Чжан Шуай - победительницы Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Dar Yasin

Победительницами Открытого чемпионата Авсьоалии в парном разряде стали Элизе Мертенс и Чжан Шуай.

В финале бельгийка и китаянка победили Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия) 7:6, 6:4.

Финал продолжался 110 минут.

Элизе Мертенс - бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Она трижды становилась победительницей Открытого чемпионата Aвстралии в парном разряде и шесть раз - турниров Большого шлема.

Чжан Шуай стала победительницей Открытого чемпионата Австралии во второй раз.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2026

Открытый чемпионат Австралии. В миксте победили австралийцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2026

Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2026

Алькарас победил Зверева и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2026

Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Австралии