Элизе Мертенс и Чжан Шуай - победительницы Открытого чемпионата Австралии

Победительницами Открытого чемпионата Авсьоалии в парном разряде стали Элизе Мертенс и Чжан Шуай.

В финале бельгийка и китаянка победили Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия) 7:6, 6:4.

Финал продолжался 110 минут.

Элизе Мертенс - бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Она трижды становилась победительницей Открытого чемпионата Aвстралии в парном разряде и шесть раз - турниров Большого шлема.

Чжан Шуай стала победительницей Открытого чемпионата Австралии во второй раз.