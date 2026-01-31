Элизе Мертенс и Чжан Шуай - победительницы Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 31 января 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 09:32
Победительницами Открытого чемпионата Авсьоалии в парном разряде стали Элизе Мертенс и Чжан Шуай.
В финале бельгийка и китаянка победили Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия) 7:6, 6:4.
Финал продолжался 110 минут.
Элизе Мертенс - бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Она трижды становилась победительницей Открытого чемпионата Aвстралии в парном разряде и шесть раз - турниров Большого шлема.
Чжан Шуай стала победительницей Открытого чемпионата Австралии во второй раз.
Ссылки по теме