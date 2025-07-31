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Шахматы. Победительницей женского Кубка мира стала Дивья Дешмукх

Шахматы
время публикации: 31 июля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 12:33
Шахматы. Победительницей женского Кубка мира стала Дивья Дешмукх
AP Photo/Denes Erdos

В Батуми завершился женский Кубок мира по шахматам.

В финале встречались шахматистки из Индии. На тай-брейке (партия в быстрые шахматы) Дивья Дешмукх победила Хампи Конеру.

Третье место заняла китаянка Тань Чжуньи.

Спортсменки, занявшие первое. второе и третье места, завоевали право участия в турнире претенденток 2026 года.

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