Шахматы. Победительницей женского Кубка мира стала Дивья Дешмукх
время публикации: 31 июля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 12:33
В Батуми завершился женский Кубок мира по шахматам.
В финале встречались шахматистки из Индии. На тай-брейке (партия в быстрые шахматы) Дивья Дешмукх победила Хампи Конеру.
Третье место заняла китаянка Тань Чжуньи.
Спортсменки, занявшие первое. второе и третье места, завоевали право участия в турнире претенденток 2026 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2025