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Чемпионат Венгрии. Габи Каниховский забил первый гол за "Ференцварош"

Футбол
время публикации: 03 августа 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 07:42
Чемпионат Венгрии. Габи Каниховский забил первый гол за "Ференцварош"
AP Photo/Denes Erdos

В матче второго тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" разгромил "Казинцбарцикай" 3:0.

На 12-й минуте счет открыл израильтянин Габи Каниховский. Это его первый гол за "Ференцварош".

На 26-й минуте отличился Барнабас Варга.

Две результативные передачи в первом тайме сделал 20-летний Жомбор Грубер, после перерыва реализовавший пенальти 3:0.

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