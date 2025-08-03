Чемпионат Венгрии. Габи Каниховский забил первый гол за "Ференцварош"

В матче второго тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" разгромил "Казинцбарцикай" 3:0.

На 12-й минуте счет открыл израильтянин Габи Каниховский. Это его первый гол за "Ференцварош".

На 26-й минуте отличился Барнабас Варга.

Две результативные передачи в первом тайме сделал 20-летний Жомбор Грубер, после перерыва реализовавший пенальти 3:0.