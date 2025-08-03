Лига чемпионов. "Кирьят Гат" проиграл турчанкам

В матче отборочного этапа женской Лиги чемпионов "Кирьят Гат" проиграл турецкому клубу "Фомгет" 1:3.

В первом тайме два гола забила бывший форвард "Минска" и "Малаги" Армиза Куц.

На четвертой минуте, добавленной к первому тайму, бывший полузащитник "Милана" и "Потсдама" Ноа Селимходжич сократила отставание 1:2.

На 59-й минуте отличилась бывшая нападающая мадридского "Атлетико" украинка Ольга Овдийчук 1:3.