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Лига чемпионов. "Кирьят Гат" проиграл турчанкам

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 03 августа 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 10:23
Лига чемпионов. "Кирьят Гат" проиграл турчанкам
AP Photo/Rebecca Blackwell

В матче отборочного этапа женской Лиги чемпионов "Кирьят Гат" проиграл турецкому клубу "Фомгет" 1:3.

В первом тайме два гола забила бывший форвард "Минска" и "Малаги" Армиза Куц.

На четвертой минуте, добавленной к первому тайму, бывший полузащитник "Милана" и "Потсдама" Ноа Селимходжич сократила отставание 1:2.

На 59-й минуте отличилась бывшая нападающая мадридского "Атлетико" украинка Ольга Овдийчук 1:3.

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