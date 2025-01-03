x
03 января 2025
|
последняя новость: 16:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2025
|
03 января 2025
|
последняя новость: 16:25
03 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лучший бомбардир национальных чемпионатов 2024 года - Виктор Дьекереш. Израильтянин на десятом месте

Знаменитые спортсмены
Рейтинги
Футбол
время публикации: 03 января 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 15:30
Лучший бомбардир национальных чемпионатов 2024 года - Виктор Дьекереш. Израильтянин на десятом месте
AP Photo/Luis Vieira

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов 2024 года.

Лучшим стал шведский нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш, забивший в матчах чемпионата Португалии 36 мячей.

На втором месте уругваец Мартин Котеруччио (Спортинг Кристал), забивший 35 голов в чемпионате Перу.

На третьем месте Ву Лей (Шанхай Порт), забивший 34 гола в чемпионате Китая.

Лучший бомбардир чемпионата Израиля Дин Давид (Маккаби, Хайфа) на десятом месте - 27 голов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2025

Умер легендарный полузащитник "Америки", участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2025

Футбол. Финансовый директор тель-авивского "Маккаби" уволен после оскорбительного поста
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2025

Чемпионат Израиля. Хайфский "Маккаби" обошел "Бейтар"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2025

Иранского футболиста оштрафовали на 510 миллионов риалов за объятия с болельщицей