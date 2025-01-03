Лучший бомбардир национальных чемпионатов 2024 года - Виктор Дьекереш. Израильтянин на десятом месте
время публикации: 03 января 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 15:30
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов 2024 года.
Лучшим стал шведский нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш, забивший в матчах чемпионата Португалии 36 мячей.
На втором месте уругваец Мартин Котеруччио (Спортинг Кристал), забивший 35 голов в чемпионате Перу.
На третьем месте Ву Лей (Шанхай Порт), забивший 34 гола в чемпионате Китая.
Лучший бомбардир чемпионата Израиля Дин Давид (Маккаби, Хайфа) на десятом месте - 27 голов.
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