НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. Рекорд Леброна Джеймса. "Портленд" проиграл "Лейкерс"
время публикации: 03 января 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 08:26
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 114:106.
Лучшим игроком матча стал легендарный Леброн Джеймс (38 + 3 подбора + 8 передач). Он стал первым игроком в истории НБА, набравшим в одном матче более 35 очков и забросившим более 5 трехочковых в возрасте старше 40 лет.
Израильский нападающий "Портленда" Дени Авдия сделал "дпбл-дабл" (19 + 10 подборов + 4 передачи).
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