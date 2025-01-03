НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. Рекорд Леброна Джеймса. "Портленд" проиграл "Лейкерс"

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 114:106.

Лучшим игроком матча стал легендарный Леброн Джеймс (38 + 3 подбора + 8 передач). Он стал первым игроком в истории НБА, набравшим в одном матче более 35 очков и забросившим более 5 трехочковых в возрасте старше 40 лет.

Израильский нападающий "Портленда" Дени Авдия сделал "дпбл-дабл" (19 + 10 подборов + 4 передачи).