Волевая победа "Олимпиакоса" в Литве. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 03 января 2025 г., 05:59 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 05:59
Состоялись матчи девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" победил "Жальгирис" 92:85.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 85:92
Вторую половину матча греки выиграли 52:33.
Лучший игрок матча Александр Везенков (Олимпиакос) (24 + 7 подборов).
Альба (Берлин, Германия) - Монако (Франция) 90:105
АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Милан (Италия) 66:75
Последнюю четверть гости выиграли 24:15.
Баскония (Витория, Испания) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 73:75
Хозяева выиграли вторую половину матча 45:33.
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