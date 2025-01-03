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Волевая победа "Олимпиакоса" в Литве. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 03 января 2025 г., 05:59 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 05:59
Волевая победа "Олимпиакоса" в Литве. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Morry Gash

Состоялись матчи девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" победил "Жальгирис" 92:85.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 85:92

Вторую половину матча греки выиграли 52:33.

Лучший игрок матча Александр Везенков (Олимпиакос) (24 + 7 подборов).

Альба (Берлин, Германия) - Монако (Франция) 90:105

АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Милан (Италия) 66:75

Последнюю четверть гости выиграли 24:15.

Баскония (Витория, Испания) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 73:75

Хозяева выиграли вторую половину матча 45:33.

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