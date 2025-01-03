Умер известный боксер, чемпион олимпиады в Хельсинки

2 января на 97-м году жизни умер известный словацкий боксер Ян Захара, сообщают чешские СМИ.

Ян Захара - двукратный чемпион Чехословакии, чемпион олимпиады в Хельсинки (1952 год) в полулегком весе.

Он участник международных матчей ЧССР - Польша, ЧССР - Югославия, ЧССР- СССР, участник олимпиады 1956 года.

По окончании карьеры спортсмена Ян Захара работал тренером.

На момент смерти он был старейшим словацким олимпийским чемпионом.