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Спорт

НБА. Грегг Попович ушел с поста главного тренера "Сан-Антонио Сперз"

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 03 мая 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 11:16
НБА. Грегг Попович ушел с поста главного тренера "Сан-Антонио Сперз"
AP Photo/Rick Egan, File

Официальный сайт клуба "Сан-Антонио Сперз" объявил, что Грегг Попович ушел с поста главного тренера, но останется президентом клуба.

Грегг Попович 29 лет руководил командой. "Сперз" под его руководством четыре раза становились чемпионами НБА.

Новым главным тренером "Сперз" станет Митч Джонсон.

Грегг Попович написал, что пришло время уступить место, хотя его любовь и страсть к баскетболу остаются прежними.

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