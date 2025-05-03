В чемпионате Франции будет парижское дерби
время публикации: 03 мая 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 10:48
За тур до финиша определились победители Лиги 2 (чемпионат Франции).
Напрямую в Лигу 1 вышли "Лорьян" и "Париж". Третий участник элитного дивизиона определится в переходном турнире.
Последний раз "Париж" играл в элитном французском дивизионе в сезоне 1977-78 годов.
В следующем сезоне в Лиге 1 будет парижское дерби.
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