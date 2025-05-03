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Спорт

В чемпионате Франции будет парижское дерби

Футбол
время публикации: 03 мая 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 10:48
В чемпионате Франции будет парижское дерби
AP Photo/Aurelien Morissard

За тур до финиша определились победители Лиги 2 (чемпионат Франции).

Напрямую в Лигу 1 вышли "Лорьян" и "Париж". Третий участник элитного дивизиона определится в переходном турнире.

Последний раз "Париж" играл в элитном французском дивизионе в сезоне 1977-78 годов.

В следующем сезоне в Лиге 1 будет парижское дерби.

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