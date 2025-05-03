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"Барселона" сравняла счет в четвертьфинальной серии Евролиги

Баскетбол
время публикации: 03 мая 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 07:40
"Барселона" сравняла счет в четвертьфинальной серии Евролиги
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

"Олимпиакос" и "Фенербахче" досрочно вышли в Финал четырех Евролиги. В двух четвертьфинальных сериях будут пятые матчи.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 85:82 (счет в серии 2:2)

22 очка набрал турецкий форвард "Панатинаикоса" Джеди Осман.

Барселона (Испания) - Монако (Франция) 79:72 (2:2)

Вторую половину матча "Барселона" выиграла 44:34.

Форвард каталонцев Джабари Паркер набрал 22 очка.

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