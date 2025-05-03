Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборную ОАЭ

В Белграде продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А. В третьем туре израильтяне обыграли сборную ОАЭ 3:2.

По броскам 37:34 в пользу израильтян.

Ворота сборной ОАЭ защищал бывший голкипер ярославского "Локомотива" Константин Беломоев. Ворота израильтян защищал Максим Каляев.

На 9-й минуте бывший защитник "Перми" Айрат Бадегиев (Стяуа, Бухарест) вывел сборную ОАЭ вперед.

В последние 5 минут первого периода отличились бывший игрок "Молнии" (Рязань) Глеб Хволес (Раанана Шаркс) и Даниэль Мазур (Бат-Ям).

На 42-й минуте отличился Майк Левин (Ниагара Айсдогз). На 45-й минуте бывший игрок "Гомеля" Дмитрий Шаповалов сократил отставание 2:3.

Голландцы разгромили австралийцев 5:1.

Сербы победили бельгийцев 2:0.