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В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции

Хоккей
время публикации: 03 мая 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 10:32
В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции
AP Photo/Petr David Josek

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) встретятся сборные Канады и Швеции.

Канадцы - действующие победители турнира. В прошлом году в финале они обыграли сборную США.

Турнир проходит в США.

Канада - Словакия 4:0

США - Швеция 3:4

После двух периодов была ничья 2:2.

3 (1 + 2) очка набрал Вигго Бйорк (Юргорден).

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