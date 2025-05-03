В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) встретятся сборные Канады и Швеции.

Канадцы - действующие победители турнира. В прошлом году в финале они обыграли сборную США.

Турнир проходит в США.

Канада - Словакия 4:0

США - Швеция 3:4

После двух периодов была ничья 2:2.

3 (1 + 2) очка набрал Вигго Бйорк (Юргорден).