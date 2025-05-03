В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции
время публикации: 03 мая 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 10:32
В финале юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) встретятся сборные Канады и Швеции.
Канадцы - действующие победители турнира. В прошлом году в финале они обыграли сборную США.
Турнир проходит в США.
Канада - Словакия 4:0
США - Швеция 3:4
После двух периодов была ничья 2:2.
3 (1 + 2) очка набрал Вигго Бйорк (Юргорден).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2025