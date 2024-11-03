Мики Зоар о бюджете: "Это смертный приговор для спорта"
время публикации: 03 ноября 2024 г., 16:18 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 16:18
Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар провел пресс-конференцию, в которой приняли участие руководители израильского спорта.
Министр заявил, что нынешний проект госбюджета на 2025 год "смертный приговор для спорта".
Речь идет о сокращении бюджета министерства культуры и спорта на 300 миллионов шекелей, сообщает Исраэль А-Йом". "
Глава Израильской футбольной ассоциации подчеркнул, что при таких сокращениях спорт не сможет существовать.
Глава НОК Израиля Яэль Арад: "Этот крик должен быть услышан всеми".
Министр культуры и спорта подчеркнул, что запланированное сокращение бюджета министерства несет реальную угрозу существованию культурных и спортивных организаций в Израиле.
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