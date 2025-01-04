"Реал" победил "Баварию". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 04 января 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 08:31
Завершился девятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Монако" и "Олимпиакос", одержавшие по 13 побед.
"Маккаби" на 17 месте (5 побед).
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 84:76
Панатинаикос (Афины, Греция) - Виртус (Болонья, Италия) 111:90
По 27 очков набрали игроки греческого клуба Кендрик Нанн (+ 4 подбора + 5 передач + 1 перехват) и Омер Юртсевен (+ 7 подборов).
Париж (Франция) - Барселона (Испания) 79:90
"Дабл-дабл" "20 +" совершил центровой "Барселоны" Вилли Эрнангомес (23 + 10 подборов).
Партизан (Белград, Сербия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 98:75
Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 88:76
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