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"Реал" победил "Баварию". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 04 января 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 08:31
"Реал" победил "Баварию". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Завершился девятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Монако" и "Олимпиакос", одержавшие по 13 побед.

"Маккаби" на 17 месте (5 побед).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 84:76

Панатинаикос (Афины, Греция) - Виртус (Болонья, Италия) 111:90

По 27 очков набрали игроки греческого клуба Кендрик Нанн (+ 4 подбора + 5 передач + 1 перехват) и Омер Юртсевен (+ 7 подборов).

Париж (Франция) - Барселона (Испания) 79:90

"Дабл-дабл" "20 +" совершил центровой "Барселоны" Вилли Эрнангомес (23 + 10 подборов).

Партизан (Белград, Сербия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 98:75

Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 88:76

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