Чемпионат Испании. Удаление. Нереализованный пенальти. Сенсация была близко

В перенесенном матче двенадцатого тура чемпионата Испании "Реал" в гостях обыграл "Валенсию" 2:1.

"Реал" впервые с ноября 1999 года сумел победить в матче чемпионата Испании, проигрывая в меньшинстве. Комментатор сказал: "Странно, но в равных составах "Реал" играл хуже, чем в меньшинстве".

Матч был перенесен из-за наводнения в Валенсии.

"Реал" вышел в лидеры, на 2 очка опережая "Атлетико". "Валенсия" остается в зоне вылета.

"Валенсия": Димитриевски, Фулькье, Москера, Таррега, Госьоровски (Хесус Васкес, 88), Риоха, Герра (Гильямон, 68), Берречеа, Лопес (Канос, 68), Алмейда (Дани Гомес, 88), Дуро.

"Реал": Куртуа, Лукас Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Ферлан Менди (Камавинга, 68), Вальверде, Себальос (Модрич, 80), Беллингем (Рауль Асенсио, 90+7),Родриго (Браим Диас, 68), Мбаппе, Винисиус Жуниор.

На 8-й минуте хозяева могли открыть счет. Дуро оказался перед воротами. Куртуа поймал мяч после его удара. На 13-й минуте Фульккье вышел один на один. Куртуа перевел мяч на угловой.

На 27-й минуте хозева перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Мяч после удара Герра попал в штангу. Уго Дуро добил мяч в сетку 1:0.

На 55-й минуте гости не реализовали пенальти. Мяч после удара Беллингема попал в штангу. На 59-й минуте гол Мбаппе был отменен из-за офсайда.

На 79-й минуте "Реал" остался в меньшинстве. Винисиус Жуниор толкнул вратаря "Валенсии" и был удален.

На 85-й минуте Лука Модрич вышел один на один и сравнял счет 1:1. На пятой минуте компенсированного времени защитник сделал пас назад и вывел Беллингема один на один 1:2.