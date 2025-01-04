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Евролига. "Партизан" разгромил "Маккаби"

Баскетбол
время публикации: 04 января 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 06:50
Евролига. "Партизан" разгромил "Маккаби"
AP Photo/Julio Cortez

В матче девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Партизан" (Белград) разгромил тель-авивский "Маккаби" 98:75.

Хозяева уверенно провели начало встречи.

После 10 минут 27:12, 20 - 48:32, 30 - 70:47.

Самый результативный игрок матча - разыгрывающий "Партизана" Стерлинг Браун (21 + 4 передачи + 3 перехвата).

Лучший в составе "Маккаби" - Тамир Блатт (16 + 2 подбора + 3 передачи).

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