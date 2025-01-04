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Спорт

Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана, повторил рекорд Мэджика Джонсона и установил рекорд НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 04 января 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 09:41
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана, повторил рекорд Мэджика Джонсона и установил рекорд НБА
AP Photo/Mark J. Terrill

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" разгромил "Атланту Хоукс" 119:102.

Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 8 передач.

Он стал вторым игроком НБА (после Мэджика Джонсона), который в двух матчах подряд в возрасте старше 40 лет набрал не менее 30 очков.

Леброн стал рекордсменом НБА по количеству матчей "30 +" - 563. У Майкла Джордана таких игр 562.

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