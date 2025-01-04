Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана, повторил рекорд Мэджика Джонсона и установил рекорд НБА
время публикации: 04 января 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 09:41
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" разгромил "Атланту Хоукс" 119:102.
Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 8 передач.
Он стал вторым игроком НБА (после Мэджика Джонсона), который в двух матчах подряд в возрасте старше 40 лет набрал не менее 30 очков.
Леброн стал рекордсменом НБА по количеству матчей "30 +" - 563. У Майкла Джордана таких игр 562.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2025