Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана, повторил рекорд Мэджика Джонсона и установил рекорд НБА

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" разгромил "Атланту Хоукс" 119:102.

Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 8 передач.

Он стал вторым игроком НБА (после Мэджика Джонсона), который в двух матчах подряд в возрасте старше 40 лет набрал не менее 30 очков.

Леброн стал рекордсменом НБА по количеству матчей "30 +" - 563. У Майкла Джордана таких игр 562.