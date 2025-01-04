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Спорт

Чемпионат Франции. Удаление. Ошибка легендарного вратаря. Поражение "Ренна"

Футбол
время публикации: 04 января 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 09:16
Чемпионат Франции. Удаление. Ошибка легендарного вратаря. Поражение "Ренна"
AP Photo/Matthieu Mirville

В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Франции "Ницца" обыграла "Ренн" 3:2 и поднялась на четвертое место.

"Ренн" в этом сезоне исключительно домашняя команда. В 8 выездных матчах чемпионата команда набрала всего 1 очко.

"Ницца": Булка, Бар, Абдельмонем, Ндайшиме, Менди, Ндомбеле, Будауи, Диоп (Мукоко, 86), Буанани (Чо, 71), Гессан, Лаборд (Росарио, 70).

"Ренн": Манданда, Файе (Фофана, 64), Эстигор, Хатебур, Трюффер, Матусива, Джеймс (Гомес, 85), Ассиньон, Гренбек (Гуири, 46), Блас, Калимуэндо.

На 12-й минуте Ндомбеле сделал длинную передачу вперед. Эван Гессан "продавил защитника", вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 27-й минуте бывший нападающий ПСЖ Арно Калимуэндо вышел один на один и отправил мяч в ближний угол 1:1.

На 34-й минуте к голу привела грубая ошибка бывшего вратаря "Марселя" и сборной Франции Стива Манданда. Он сделал голевую передачу бывшему полузащитнику "Монако" Софьяну Диопу. Тот перехватил мяч на линии штрафной и точно пробил 2:1.

На последних секундах первого тайма Гессан убежал по флангу и сделал передачу в штрафную. Гаэтан Лаборд слету отправил мяч в угол 3:1.

На 49-й минуте Матусива нанес удар в дальний нижний угол. Булка мяч парировал. Адриан Трюффер добил мяч в пустые ворота 3:2.

На второй минуте компенсированного времени хозяева остались в меньшинстве. Удален Пабло Росарио.

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