Израильтяне не сумели выйти в финал молодежного чемпионата Европы по волейболу
время публикации: 04 июля 2026 г., 07:19 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 07:26
Сегодня в Португалии завершится молодежный чемпионат Европы по волейболу (спортсмены до 22 лет).
В финале встретятся сборные Польши и Чехии.
В матче за третье место сыграют израильтяне и французы.
Сборная Израиля проиграла чехам 2:3.
Счет по партиям 25:21, 42:40, 20:25, 23:25, 9:15.
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