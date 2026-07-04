Израильтяне не сумели выйти в финал молодежного чемпионата Европы по волейболу

Сегодня в Португалии завершится молодежный чемпионат Европы по волейболу (спортсмены до 22 лет).

В финале встретятся сборные Польши и Чехии.

В матче за третье место сыграют израильтяне и французы.

Сборная Израиля проиграла чехам 2:3.

Счет по партиям 25:21, 42:40, 20:25, 23:25, 9:15.