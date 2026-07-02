Джокович и Синнер вышли в третий круг Уимблдона
время публикации: 02 июля 2026 г., 09:57 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 10:03
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, победив грека Стефаноса Циципаса 6:3, 6:4, 6:2.
Четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альясим одолел хорвата Дино Призмича 7:6, 6:3, 7:5.
Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над испанцем Даниэлем Меридой Агуиларом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Россиянин Роман Сафиуллин одолел голландца Бодика ван де Зандсхулпа 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер справился с португальцем Нуну Боржесом 7:6, 7:6, 6:4. Испанец Алехандро Давидович Фокина победил венгра Фабиана Марожана 6:0, 6:0, 6:3.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026