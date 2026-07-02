x
02 июля 2026
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 10:49
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Джокович и Синнер вышли в третий круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 02 июля 2026 г., 09:57 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 10:03
Джокович и Синнер вышли в третий круг Уимблдона
AP Photo/Brian Inganga

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, победив грека Стефаноса Циципаса 6:3, 6:4, 6:2.

Четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альясим одолел хорвата Дино Призмича 7:6, 6:3, 7:5.

Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над испанцем Даниэлем Меридой Агуиларом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Россиянин Роман Сафиуллин одолел голландца Бодика ван де Зандсхулпа 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер справился с португальцем Нуну Боржесом 7:6, 7:6, 6:4. Испанец Алехандро Давидович Фокина победил венгра Фабиана Марожана 6:0, 6:0, 6:3.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Соболенко и Касаткина вышли в третий круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июля 2026

Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июля 2026

Димитров и Зверев вышли во второй круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июля 2026

Марта Костюк вышла во второй круг Уимблдона