Зверев, Бублик и Димитров вышли в третий круг Уимблдона
время публикации: 03 июля 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 12:13
В матче второго круга Уимблдона Александр Бублик (Казахастан) обыграл француза Кириана Жаке 6:3, 6:4, 7:6.
Болгарин Григор Димитров справился с чехом Якубом Меншиком 7:6, 4:6, 7:5, 6:3. Американец Френсис Тиаффо одержал волевую победу над британцем Яном Хоинским 4:6, 6:2, 7:5, 6:2.
Чех Иржи Легечка победил словака Алекса Молчана 6:3, 6:2, 6:4. Россиянин Карен Хачанов переиграл немца Янника Ханфманна 6:3, 6:4, 6:4.
Александ Зверев (Германия) обыграл француза Валантена Руайе 6:1, 6:3, 7:6.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026