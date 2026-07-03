x
03 июля 2026
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июля 2026
|
03 июля 2026
|
последняя новость: 12:38
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Зверев, Бублик и Димитров вышли в третий круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 03 июля 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 12:13
Зверев, Бублик и Димитров вышли в третий круг Уимблдона
AP Photo/Maja Smiejkowska

В матче второго круга Уимблдона Александр Бублик (Казахастан) обыграл француза Кириана Жаке 6:3, 6:4, 7:6.

Болгарин Григор Димитров справился с чехом Якубом Меншиком 7:6, 4:6, 7:5, 6:3. Американец Френсис Тиаффо одержал волевую победу над британцем Яном Хоинским 4:6, 6:2, 7:5, 6:2.

Чех Иржи Легечка победил словака Алекса Молчана 6:3, 6:2, 6:4. Россиянин Карен Хачанов переиграл немца Янника Ханфманна 6:3, 6:4, 6:4.

Александ Зверев (Германия) обыграл француза Валантена Руайе 6:1, 6:3, 7:6.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Елена Рыбакина и Марта Костюк вышли в третий круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Швентек и Снигур вышли в третий круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Джокович и Синнер вышли в третий круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Соболенко и Касаткина вышли в третий круг Уимблдона