Швентек и Снигур вышли в третий круг Уимблдона
время публикации: 02 июля 2026 г., 18:01 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 18:01
В матче второго круга Уимблдона бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила чешку Каролину Плишкову 6:1, 6:3.
Американка Мэдисон Киз победила британку Кэти Суон 6:1, 6:4.
Украинка Дарья Снигур впервые вышли в 1/16 финала Уимблдона, победив француженку Леолию Жанжан 6:4, 6:3.
Американка Эшлин Крюгер разгромила Мариам Болквадзе 6:1, 6:0.
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