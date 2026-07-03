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Спорт

Елена Рыбакина и Марта Костюк вышли в третий круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 03 июля 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 11:07
Елена Рыбакина и Марта Костюк вышли в третий круг Уимблдона
AP Photo/Kin Cheung

В матче второго круга Уимблдона чешка Линда Носкова победила Камилу Oсорио (Колумбия) 6:3, 4:6, 6:2.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) разгромила американку Кэти Макнэлли 6:1, 6:2. Итальянка Жасмин Паолини одолела швейцарку Викторию Голубич 7:6, 6:4.

Румынка Сорана Михаэла Кирстя победила австралийку Кимберли Биррелл 6:3, 6:4. Бельгийка Элизе Мертенс одержала волевую победу Марией Тимофеевой (Узбекистан) 2:6, 6:3, 6:0.

Гречанка Мария Саккари обыграла Камиллу Рахимову (Узбекистан) 6:3, 0:6, 7:6. В американском поединке Аманда Анисимова одолела Софию Кенин 6:2, 4:6, 7:6.

Украинка Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой Анной Блинковой 6:7, 6:3, 6:3.

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