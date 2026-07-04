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Спорт

Баскетбол. В отборочном матче чемпионата мира израильтяне проиграли сборной Германии

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 04 июля 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 09:06
Баскетбол. В отборочном матче чемпионата мира израильтяне проиграли сборной Германии
AP Photo/Mark J. Terrill, File

В матче отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу израильтяне проиграли сборной Германии 86:92.

После пяти игр израильтяне занимают третье место в группе Е, одержав 2 победы.

Сборная Израиля уже вышла во второй отборочный раунд. Из нашей группы вылетела сборная Кипра, проигравшая все матчи.

После 10 минут 23:15, 20 - 45:37, 30 - 76:55.

Ям Мадар набрал 31 очко и сделал 5 передач.

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