Баскетбол. В отборочном матче чемпионата мира израильтяне проиграли сборной Германии
время публикации: 04 июля 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 09:06
В матче отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу израильтяне проиграли сборной Германии 86:92.
После пяти игр израильтяне занимают третье место в группе Е, одержав 2 победы.
Сборная Израиля уже вышла во второй отборочный раунд. Из нашей группы вылетела сборная Кипра, проигравшая все матчи.
После 10 минут 23:15, 20 - 45:37, 30 - 76:55.
Ям Мадар набрал 31 очко и сделал 5 передач.
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