Баскетбол. В отборочном матче чемпионата мира израильтяне проиграли сборной Германии

В матче отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу израильтяне проиграли сборной Германии 86:92.

После пяти игр израильтяне занимают третье место в группе Е, одержав 2 победы.

Сборная Израиля уже вышла во второй отборочный раунд. Из нашей группы вылетела сборная Кипра, проигравшая все матчи.

После 10 минут 23:15, 20 - 45:37, 30 - 76:55.

Ям Мадар набрал 31 очко и сделал 5 передач.