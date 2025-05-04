НБА. "Денвер" вышел во второй раунд плэй-офф

В седьмом матче первого раунда плэй-офф НБА "Денвер Наггетс" разгромил "Лос-Анджелес Клипперс" 120:101.

"Денвер" вышел во второй раунд, в котором встретится с "Оклахома-Сити Тендер".

Первую четверть выиграл "Клипперс" 26:21.

Хозяева сумели изменить ход поединка во второй четверти. Первую половину матча они выиграли 58:47.

В третьей четверти "Денвер" провел впечатляющую серию 24:4. После трех четвертей 93:66.