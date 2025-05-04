НБА. "Денвер" вышел во второй раунд плэй-офф
время публикации: 04 мая 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 07:03
В седьмом матче первого раунда плэй-офф НБА "Денвер Наггетс" разгромил "Лос-Анджелес Клипперс" 120:101.
"Денвер" вышел во второй раунд, в котором встретится с "Оклахома-Сити Тендер".
Первую четверть выиграл "Клипперс" 26:21.
Хозяева сумели изменить ход поединка во второй четверти. Первую половину матча они выиграли 58:47.
В третьей четверти "Денвер" провел впечатляющую серию 24:4. После трех четвертей 93:66.
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