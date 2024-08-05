Олимпиада. Байдарка-кросс. Чемпионкой стала австралийская еврейка Ноэми Фокс
время публикации: 05 августа 2024 г., 18:09 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 18:09
Чемпионкой Парижской олимпиады в байдарка-кроссе (разновидность слалома на байдарках) стала австралийка Ноэми Фокс.
На втором месте француженка Анжела Уг.
Бронзовая медаль у британки Кимберли Вудс.
Ноэми Фокс - младшая сестра трехкратной олимпийской чемпионки Джессики Фокс, дочь известных каноистов Ричарда Фокса (чемпион мира, выступал за Великобританию) и Мириам Фокс-Ерушалми (бронзовый олимпийский призер, выступала за Францию).
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