Олимпиада. Байдарка-кросс. Чемпионкой стала австралийская еврейка Ноэми Фокс

Чемпионкой Парижской олимпиады в байдарка-кроссе (разновидность слалома на байдарках) стала австралийка Ноэми Фокс.

На втором месте француженка Анжела Уг.

Бронзовая медаль у британки Кимберли Вудс.

Ноэми Фокс - младшая сестра трехкратной олимпийской чемпионки Джессики Фокс, дочь известных каноистов Ричарда Фокса (чемпион мира, выступал за Великобританию) и Мириам Фокс-Ерушалми (бронзовый олимпийский призер, выступала за Францию).