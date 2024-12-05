Три еврейских хоккеиста включены в состав сборной США на Турнир Четырех наций

С 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне пройдет Турнир четырех наций, в котором примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

В турнире выступят звезды НХЛ.

В состав сборной США включены три еврейских хоккеиста: вратарь "Бостон Брюинз" Джереми Суэйнмен, защитник "Ванкувер Кэнакс" Квинн Хьюз и его брат, нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Джек Хьюз.