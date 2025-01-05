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Спорт

Антонин Кински стал вратарем "Тоттенхэма"

Футбол
время публикации: 05 января 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 16:24
Антонин Кински стал вратарем "Тоттенхэма"
AP Photo/Miguel Oses

"Тоттенхэм" подписал контракт с вратарем пражской "Славии" Антонином Кински, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Контракт рассчитан до 2031 года.

Антонин Кински - сын бывшего вратаря сборной Чехии Антонина Кински.

Антонин Кински-младший - воспитанник пражской "Дуклы".

Он был игроком "Славии". Несколько раз на правах аренды выступал за другие клубы: "Пардубице", "Вышков".

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