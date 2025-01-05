Антонин Кински стал вратарем "Тоттенхэма"
время публикации: 05 января 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 16:24
"Тоттенхэм" подписал контракт с вратарем пражской "Славии" Антонином Кински, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Контракт рассчитан до 2031 года.
Антонин Кински - сын бывшего вратаря сборной Чехии Антонина Кински.
Антонин Кински-младший - воспитанник пражской "Дуклы".
Он был игроком "Славии". Несколько раз на правах аренды выступал за другие клубы: "Пардубице", "Вышков".
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