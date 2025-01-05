Чемпионат Англии. Достижении Нванери. "Арсенал" не смог победить в Брайтоне

В матче двадцатого тура чемпионата Англии "Арсенал" не смог обыграть "Брайтон энд Хоув" 1:1.

Отставание "канониров" от лидирующего "Ливерпуля" на данный момент составляет 5 очков.

"Арсенал" не проиграл в десятой игре подряд, "Брайтон энд Хоув" - в четвертой. При этом "чайки" не побеждали уже в 8 матчах.

"Брайтон": Вербрюгген, Уэлтман, ван Хеке, Игор (Уэбстер, 66), Эступиньян, Балеба, Айяри, Груда (Минте, 46), О'Райли (Рюттер, 46), Адингра (Митома, 62), Жоау Педро.

"Арсенал": Райя, Парти, Салиба, Габриэл, Калафиори, Райс, Жоржиньо (Эдегор, 64), Мерино, Нванери (Мартинелли, 46), Габриэль Жезус, Троссар.

Во втором тайме хозяева прибавили, а лондонцы сыграли неудачно и упустили победу.

Первый опасный момент гости создали на 10-й минуте Габриэль Жезус ворвался в штрафную и нанес удар метров с 9. Вратарь выручил. На 16-й минуте 17-летний Этан Нванери ударом с острого угла открыл счет 0:1. Он стал шестым игроком, забившим более одного гола в матчах Премьер-лиги до достижения 18-летия и первым игроком "Арсенала"в этом списке.

На 34-й минуте хозяева могли отыграться. Но Адингра, которому никто не мешал пробил мимо.

На 61-й минуте Жоау Педро реализовал пенальти 1:1. На 77-й минуте Минте обыграл двух защитников и направил мяч на дальнюю штангу. Митома не дотянулся до мяча, а мог поразить пустые ворота гостей.

На 86-й минуте Айяри опасно исполнил штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой.