В матче двадцать шестого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" сыграл вничью с "Халлом" 3:3.

"Лидс" лидирует, на 1 очко опережая "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед".

Израильский полузащитник "Лидса" Манор Соломон отыграл весь матч.

"Тигры" вышли вперед на пятой минуте. Абу Бакарр Камара вышел один на один и перебросил мяч через вратаря "Лидса" Илана Мелье 1:0.

"Павлинам" понадобилось меньше минуты во втором тайме, чтобы отыграться. Соломон сделал передачу. Ао Танака (30 августа перешел из "Фортуны" (Дюссельдорф)) нанес обводящий удар в дальний нижний угол 1:1.

На 62-й минуте бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс вывел "Лидс" вперед 1:2.

На 72-й минуте грубо ошибся голкипер "Халла" Ивор Пандур, подаривший мяч сопернику. Бывший форвард ПСВ Йоэль Пиру метров с 18 нанес удар в дальний нижний угол 1:3.

На 81-й минуте после навеса со штрафного бывший полузащитник "Челси" Хавьер Симонс нанес удар головой. Вратарь парировал мяч, летевший по высокой дуге. Бывший форвард "Кальяри" и "Фенербахче" Жоау Педру добил мяч в сетку 2:3.

На 88-й минуте после подачи углового Камара сравнял счет 3:3.