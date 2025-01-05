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"Дабл-дабл" Дени Авдии и Янниса Адетокунпо. "Портленд" победил "Милуоки"

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 05 января 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 07:36
"Дабл-дабл" Дени Авдии и Янниса Адетокунпо. "Портленд" победил "Милуоки"
AP Photo/Morry Gash

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Милкоки Бакс" 105:102.

Самый результативный игрок матча - лидер "оленей" Яннис Адетокунпо (31 + 11 подборов).

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия сделал "дабл-дабл" во втором матче подряд (19 + 14 подборов + 4 передачи).

Самый результативный игрок в составе победителей - разыгрывающий Анферни Симонс (28 + 3 подбора + 8 передач).

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