"Дабл-дабл" Дени Авдии и Янниса Адетокунпо. "Портленд" победил "Милуоки"
время публикации: 05 января 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 07:36
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Милкоки Бакс" 105:102.
Самый результативный игрок матча - лидер "оленей" Яннис Адетокунпо (31 + 11 подборов).
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия сделал "дабл-дабл" во втором матче подряд (19 + 14 подборов + 4 передачи).
Самый результативный игрок в составе победителей - разыгрывающий Анферни Симонс (28 + 3 подбора + 8 передач).
Ссылки по теме