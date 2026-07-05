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Спорт

Юношеский Евробаскет. Израильтянки победили сборную Хорватии

Баскетбол
Спорт/важное
время публикации: 05 июля 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 17:30
Юношеский Евробаскет. Израильтянки победили сборную Хорватии
AP Photo/Lee Jin-man

В Литве проходит женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Во втором матче группового этапа израильтянки победили сборную Хорватии 87:85.

После 10 минут 26:19, 20 - 40:37, 30 - 66:55.

Галь Равив набрала 26 очков и сделала 9 передач.

Лидер хорваток Петра Бозан провела невероятный матч и сделала "дабл-дабл" (26 + 28 подборов).

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