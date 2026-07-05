Юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Испании

В Литве начался женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки в четвертый раз принимают участие в турнире. В прошлом году они заняли шестое место.

В первом матче наша команда проиграла действующим чемпионкам испанкам 66:68.

Израильтянки выиграли первую четверть 20:18, но проиграли первую половину матча 34:35.

После 30 минут впереди сборная Израиля 53:46.

Израильтянка Галь Равив набрала 33 очка.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Хорватии, 7 июля - Литвы.