Юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Испании
время публикации: 05 июля 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 08:46
В Литве начался женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Израильтянки в четвертый раз принимают участие в турнире. В прошлом году они заняли шестое место.
В первом матче наша команда проиграла действующим чемпионкам испанкам 66:68.
Израильтянки выиграли первую четверть 20:18, но проиграли первую половину матча 34:35.
После 30 минут впереди сборная Израиля 53:46.
Израильтянка Галь Равив набрала 33 очка.
Сегодня израильтянки сыграют со сборной Хорватии, 7 июля - Литвы.
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