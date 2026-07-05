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Спорт

Юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Испании

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 05 июля 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 08:46
Юношеский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Испании
AP Photo/Lee Jin-man

В Литве начался женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки в четвертый раз принимают участие в турнире. В прошлом году они заняли шестое место.

В первом матче наша команда проиграла действующим чемпионкам испанкам 66:68.

Израильтянки выиграли первую четверть 20:18, но проиграли первую половину матча 34:35.

После 30 минут впереди сборная Израиля 53:46.

Израильтянка Галь Равив набрала 33 очка.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Хорватии, 7 июля - Литвы.

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