Юношеский Уимблдон. Израильтянин вышел во второй круг
время публикации: 05 июля 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 10:08
В матче первого круга юношеского Уимблдона израильтянин Дэн Бранд разгромил американца Райана Козада 6:3, 6:2.
Соперники совершили по одной двойной ошибке.
Израильтянин совершил 5 не вынужденных ошибок, американец - 19.
Во втором круге Дэн Бранд встретится с победителм матча Куан Су-Чен (Тайвань) - Никита Белозерцев (Узбекистан).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2026