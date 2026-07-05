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Спорт

Юношеский Уимблдон. Израильтянин вышел во второй круг

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Спорт/важное
время публикации: 05 июля 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 10:08
Юношеский Уимблдон. Израильтянин вышел во второй круг
AP Photo/Kin Cheung

В матче первого круга юношеского Уимблдона израильтянин Дэн Бранд разгромил американца Райана Козада 6:3, 6:2.

Соперники совершили по одной двойной ошибке.

Израильтянин совершил 5 не вынужденных ошибок, американец - 19.

Во втором круге Дэн Бранд встретится с победителм матча Куан Су-Чен (Тайвань) - Никита Белозерцев (Узбекистан).

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