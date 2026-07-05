Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Грузины победили испанцев, проигрывая "-21"

В овертайме отборочного матча чемпионата мира по баскетболу грузины победили испанцев 91:89.

Из этой группы ао второй отборочный этап вышли сборные Испании, Украины и Грузии.

После первой четверти 32:14 в пользу испанцев, после 20 минут 52:38.

В конце третьей четверти испанцы вели в счете 68:47. После 30 минут 71:57.

Грузины сравняли счет на 39-й минуте 81:81. Основное время матча закончилось 83:83.

Торнике Шенгелия сделал "дабл-дабл" (37 + 10 подборов).