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Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Грузины победили испанцев, проигрывая "-21"

Сенсации
Баскетбол
время публикации: 05 июля 2026 г., 22:27 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 22:27
Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Грузины победили испанцев, проигрывая "-21"
AP Photo/Daniel Kucin Jr.

В овертайме отборочного матча чемпионата мира по баскетболу грузины победили испанцев 91:89.

Из этой группы ао второй отборочный этап вышли сборные Испании, Украины и Грузии.

После первой четверти 32:14 в пользу испанцев, после 20 минут 52:38.

В конце третьей четверти испанцы вели в счете 68:47. После 30 минут 71:57.

Грузины сравняли счет на 39-й минуте 81:81. Основное время матча закончилось 83:83.

Торнике Шенгелия сделал "дабл-дабл" (37 + 10 подборов).

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