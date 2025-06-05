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Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильские юниорки завоевали две медали

Художественная гимнастика
время публикации: 05 июня 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 07:23
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильские юниорки завоевали две медали
AP Photo/Dar Yasin

В Таллинне проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.

В групповом многоборье победили украинские юниорки. Израильтянки заняли четвертое место.

В упражнении "Пять колец" победили итальянки. Израильтянки завоевали бронзовые медали.

В упражнении "10 булав" победили украинки. Израильтянки завоевали серебряные медали.

Состав юниорской сборной Израиля: Эмилия Ротман, Мелани Малька, Авигайль Швед, София Прежин и Керен Соболь.

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