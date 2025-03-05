Достижения Стамкоса. Ассистентский дубль Уолмана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сан-Хосе" в гостях разгромил "Баффало" 6:2.
Бостон Брюинз - Нешвилл Прэдейчез 3:6
На 49-й минуте счет был 3:3. "Хищники" забили две шайбы за 63 секунды. На 58-й минуте Марк Янковски поразил пустые ворота.
По 3 очка набрали хоккеисты "Нешвилла" Райан О`Рейлли (2 + 1) и Стивен Стэмкос (1 + 2). Стивен Стэмкос сделал 600-ю голевую передачу. Это 105-й матч, в котором он набрал не менее 3 очков.
Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман пропустил 5 шайб и сделал 24 сэйва.
В последних 8 играх "Бостон" одержал только 1 победу.
Баффало Сейбрз - Сан-Хосе Шаркс 2:6
Третий период гости выиграли со счетом 4:1.
Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 15 минут. Показатель -1.
Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман сделал две результативные передачи.
19-летний Уильям Смит забил гол и сделал результативную передачу. Он стал вторым новичком "акул", набравшим 30 очков в этом сезоне (11 + 19).
Защитник "Сан-Хосе" Марк-Эдуард Власич заблокировал 2165-й бросок в карьере.
Детройт Ред Уингз - Каролина Хурикейнз 1:2
2 (1 + 1) очка набрал Джордан Мартынук.
На 56-й минуте (при счете 1:2) Тейлор Холл (Каролина) не реализовал буллит.
"Каролина" одержала третью победу в 4 последних играх.
Голкипер "Каролины" Фредерик Андерсен победил в 12 из 14 игр против "Детройта". В этой игре он сделал 24 сэйва.