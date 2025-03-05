Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли туркам и победили исландцев

В Мехико проходит юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).

Сборная Израиля в прошлом году вылетела из дивизиона 2В.

В первом туре израильтяне проиграли 5:7 туркам.

В матче второго тура сборная Израиля победила исландцев.

Сегодня наша команда играет со сборной Новой Зеландии.