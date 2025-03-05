"Арсенал" забил семь голов. "Реал" победил в дерби. Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 05 марта 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 07:27
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В мадридском дерби "Реал" победил 2:1.
Брюгге (Бельгия) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 1:3
На 82-й минуте была ничья 1:1.
Реал (Мадрид, Испания) - Атлдетико (Мадрид, Испания) 2:1
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:7
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Лилль (Франция) 1:1
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