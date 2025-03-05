x
05 марта 2025
|
последняя новость: 08:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 марта 2025
|
05 марта 2025
|
последняя новость: 08:45
05 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Арсенал" забил семь голов. "Реал" победил в дерби. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 05 марта 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 07:27
"Арсенал" забил семь голов. "Реал" победил в дерби. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В мадридском дерби "Реал" победил 2:1.

Брюгге (Бельгия) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 1:3

На 82-й минуте была ничья 1:1.

Реал (Мадрид, Испания) - Атлдетико (Мадрид, Испания) 2:1

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:7

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Лилль (Франция) 1:1

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025

Лига чемпионов. Криштиану Роналду не поедет в Иран
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025

Чемпионат Испании. "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" и лидирует
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025

Чемпионат Испании. Великолепный победный гол Диего Гарсии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025

MLS. Хет-трик израильского нападающего