Юниорский Гран-при. Израильский фигурист занял четвертое место

Победителем Кубка Любляны, этапа Юниорского Гран-при по фигурному катанию, стал американец Джейкоб Санчес, победивший в короткой и произвольной программах.

Его результат 229.46 очков.

На втором месте словак Адам Хагара (217.43), на третьем - немец Генрих Гартунг, занимавший после короткой программы шестое место (208.77).

Израильтянин Никита Шейко занял четвертое место (202.58).

Украинец Вадим Новиков занял 15-е место (160.99).

Израильтянка Симона Ткачман занимает после короткой программы 12-е место.