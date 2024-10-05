Юниорский Гран-при. Израильский фигурист занял четвертое место
время публикации: 05 октября 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 10:08
Победителем Кубка Любляны, этапа Юниорского Гран-при по фигурному катанию, стал американец Джейкоб Санчес, победивший в короткой и произвольной программах.
Его результат 229.46 очков.
На втором месте словак Адам Хагара (217.43), на третьем - немец Генрих Гартунг, занимавший после короткой программы шестое место (208.77).
Израильтянин Никита Шейко занял четвертое место (202.58).
Украинец Вадим Новиков занял 15-е место (160.99).
Израильтянка Симона Ткачман занимает после короткой программы 12-е место.
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