Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
время публикации: 05 сентября 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 08:26
Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (теннис на колясках).
В четвертьфинале он разгромил канадца Роберта Шоу 6:0, 6:1.
В полуфинале израильтянин сыграет с голландцем Нильсом Винком, своим партнером по парному разряду.
Нильс и Гай вышли в финал в парном разряде. Их соперниками будут чилиец Франсиско Каюлеф и аргентинец Гонсало Энрике Ласарте.
