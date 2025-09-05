x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 08:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 08:26
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 сентября 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 08:26
Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (теннис на колясках).

В четвертьфинале он разгромил канадца Роберта Шоу 6:0, 6:1.

В полуфинале израильтянин сыграет с голландцем Нильсом Винком, своим партнером по парному разряду.

Нильс и Гай вышли в финал в парном разряде. Их соперниками будут чилиец Франсиско Каюлеф и аргентинец Гонсало Энрике Ласарте.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Аманда Анисимова вышла в финал Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 сентября 2025

Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 сентября 2025

Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США