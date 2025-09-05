Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (теннис на колясках).

В четвертьфинале он разгромил канадца Роберта Шоу 6:0, 6:1.

В полуфинале израильтянин сыграет с голландцем Нильсом Винком, своим партнером по парному разряду.

Нильс и Гай вышли в финал в парном разряде. Их соперниками будут чилиец Франсиско Каюлеф и аргентинец Гонсало Энрике Ласарте.