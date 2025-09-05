Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США

Первой финалисткой Открытого чемпионата США стала белоруска Арина Соболенко.

В полуфинале первая ракетка мира одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой 4:6, 6:3, 6:4.

Полуфинал продолжался 127 минут.

Это была десятая встреча Арины и Джессики. Счет 8:2 в пользу белорусской теннисистки.

Вторая финалистка определится в матче Наоми Осака - Аманда Анисимова.