05 сентября 2025
05 сентября 2025
Спорт

Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 сентября 2025 г., 06:37
Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
AP Photo/Frank Franklin II

Первой финалисткой Открытого чемпионата США стала белоруска Арина Соболенко.

В полуфинале первая ракетка мира одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой 4:6, 6:3, 6:4.

Полуфинал продолжался 127 минут.

Это была десятая встреча Арины и Джессики. Счет 8:2 в пользу белорусской теннисистки.

Вторая финалистка определится в матче Наоми Осака - Аманда Анисимова.

Спорт
