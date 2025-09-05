Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
время публикации: 05 сентября 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 06:37
Первой финалисткой Открытого чемпионата США стала белоруска Арина Соболенко.
В полуфинале первая ракетка мира одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой 4:6, 6:3, 6:4.
Полуфинал продолжался 127 минут.
Это была десятая встреча Арины и Джессики. Счет 8:2 в пользу белорусской теннисистки.
Вторая финалистка определится в матче Наоми Осака - Аманда Анисимова.
Ссылки по теме