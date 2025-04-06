В Сакраменто проходят соревнования по плаванию серии American Pro Swim. Израильтяне завоевали три медали.

Анастасия Горбенко победила на дистанции 200 метров комплексным стилем. Ее результат 2 минуты 9.90 секунды. Анастасия завоевал право выступить на чемпионате мира.

Второе место на этой дистанции заняла Лея Полонски.

Крис Пичугин занял третье место на дистанции 50 метров брассом.