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Спорт

American Pro Swim. Израильтяне завоевали три медали

Плавание
время публикации: 06 апреля 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 13:40
American Pro Swim. Израильтяне завоевали три медали
AP Photo/Martin Meissner

В Сакраменто проходят соревнования по плаванию серии American Pro Swim. Израильтяне завоевали три медали.

Анастасия Горбенко победила на дистанции 200 метров комплексным стилем. Ее результат 2 минуты 9.90 секунды. Анастасия завоевал право выступить на чемпионате мира.

Второе место на этой дистанции заняла Лея Полонски.

Крис Пичугин занял третье место на дистанции 50 метров брассом.

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