UFC. Мерфи остается непобежденным. Уран проиграл дебютный бой

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Emmett vs. Murphy (также известный как UFC on ESPN 65 и UFC Vegas 105).

В главном поединке непобежденный британец Лерон Мерфи по очкам победил американца Джоша Эммета.

Это его 16-я победа в профессиональном ММА.

Американец Пэт Сабатини решением судей победил бразильца Жоандерсона Бриту.

Кореец Ли Чан Хо во втором раунде нокаутировал американца Кортавиуса Ромиуса.

В поединке американских средневесов Бред Таварес победил по очкам Джеральда Миршерта.

Ямаец Оди Осборн во втором раунде нокаутировал американца Луиса Гуруле.

Американец Торрес Финни по очкам победил швейцарца Роберта Валентина.

Уран Сатыбалдиев (Кыргызстан) в дебютном бою проиграл решением судей словаку Мартину Будаю.