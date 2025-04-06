Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки против сборных Болгарии и Египта

Сегодня в Ларнаке состоялась жеребьевка группового этапа Второй зональной группы "Европа-Африка" Кубка Билли Джин Кинг (теннис).

Сборная Израиля сыграет в группе А против команд Болгарии и Египта.

Игры пройдут с 7 по 12 апреля.

Состав сборной Израиля: Лина Глушко, Мика Бухник, Николь Хирин, Алиан Зак и Мааян Ларон. Капитан Ронен Моралли.