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Спорт

Израильтянин Ариэль Леви занял третье место в Hungarian Porsche Supercup

Автомобильные гонки
время публикации: 06 августа 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 08:05
Израильтянин Ариэль Леви занял третье место в Hungarian Porsche Supercup
AP Photo/Gene J. Puskar

Израильский гонщик Ариэль Леви занимает четвертое место в общем зачете 2025 Porsche Supercup.

Завершены шесть этапов турнира из восьми.

В шестом этапе - Hungarian Porsche Supercup - израильтянин финишировал третьим.

В первом этапе он занял второе место, и дважды финишировал четвертым.

В общем зачете лидирует француз Алессандро Гиретти.

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