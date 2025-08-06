Израильтянин Ариэль Леви занял третье место в Hungarian Porsche Supercup
время публикации: 06 августа 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 08:05
Израильский гонщик Ариэль Леви занимает четвертое место в общем зачете 2025 Porsche Supercup.
Завершены шесть этапов турнира из восьми.
В шестом этапе - Hungarian Porsche Supercup - израильтянин финишировал третьим.
В первом этапе он занял второе место, и дважды финишировал четвертым.
В общем зачете лидирует француз Алессандро Гиретти.
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