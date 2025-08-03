"Формула-1". Победителем Гран-при Венгрии стал Ландо Норрис
время публикации: 03 августа 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 19:33
Победителем Гран-при Венгрии - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Вторым финишировал его товарищ по команде Оскар Пиастри.
Третьим финишировал Джордж Расселл (Мерседес).
В общем зачете лидируют пилоты "Макларена" Оскар Пиастри (284 очка), Ландо Норрис (275).
На третьем месте действующий чемпион Макс Ферстаппен (Ред Булл) (187).
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