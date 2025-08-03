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Спорт

"Формула-1". Победителем Гран-при Венгрии стал Ландо Норрис

Автомобильные гонки
Формула-1
время публикации: 03 августа 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 19:33
"Формула-1". Победителем Гран-при Венгрии стал Ландо Норрис
AP Photo/Denes Erdos

Победителем Гран-при Венгрии - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Вторым финишировал его товарищ по команде Оскар Пиастри.

Третьим финишировал Джордж Расселл (Мерседес).

В общем зачете лидируют пилоты "Макларена" Оскар Пиастри (284 очка), Ландо Норрис (275).

На третьем месте действующий чемпион Макс Ферстаппен (Ред Булл) (187).

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