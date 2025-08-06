Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтянок
время публикации: 06 августа 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 12:43
В Приштине продолжается женский юниорский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 17 лет).
Израильтянки в первом матче группового этапа победили сборную Великобритании 37:20.
Во втором матче израильтянки уступили итальянкам 30:31.
Завтра сборная Израиля сыграет с украинками.
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