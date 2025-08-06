Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтянок

В Приштине продолжается женский юниорский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 17 лет).

Израильтянки в первом матче группового этапа победили сборную Великобритании 37:20.

Во втором матче израильтянки уступили итальянкам 30:31.

Завтра сборная Израиля сыграет с украинками.