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Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтянок

Гандбол
время публикации: 06 августа 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 12:43
Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтянок
AP Photo/Vadim Ghirda

В Приштине продолжается женский юниорский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 17 лет).

Израильтянки в первом матче группового этапа победили сборную Великобритании 37:20.

Во втором матче израильтянки уступили итальянкам 30:31.

Завтра сборная Израиля сыграет с украинками.

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